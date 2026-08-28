Подготовку транспорта к осенне-зимнему периоду обсудили в администрации Лобни

В администрации городского округа Лобня под руководством главы города Анны Кротовой состоялся еженедельный транспортный час, посвященный подготовке общественного транспорта и дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду. Участники обсудили меры по обеспечению бесперебойной работы транспорта в условиях повышенного пассажиропотока с началом учебного года и готовность коммунальной техники к зимнему содержанию дорог.

С началом учебного года нагрузка на общественный транспорт традиционно возрастает. Перевозчики заявили о готовности к работе в условиях увеличенного пассажиропотока. В текущем месяце на маршруте № 6К введены дополнительные рейсы в утреннее и дневное время. Как отметила Анна Кротова, пока пассажиропоток ниже ожидаемого, однако с началом учебного года ситуация, по прогнозам, стабилизируется.

Отдельное внимание на совещании уделено подготовке к зимнему содержанию дорог. Работы начаты заблаговременно: ведется закупка песко-соляной смеси и подготовка специализированной техники к работе в зимний период. Перевозчики также проводят проверку исправности отопительных систем в автобусах и обеспечивают необходимый запас антифриза.

Помимо этого, в Лобне приступили к ремонту дорожного покрытия на улице Цветочной, где будет уложено новое асфальтовое покрытие. Все мероприятия направлены на обеспечение комфортного и безопасного передвижения жителей округа в предстоящий осенне-зимний сезон.