Подготовку теплосетей к зимнему периоду проверили в Электрогорске
Подготовка к отопительному сезону полным ходом продолжается в Павлово-Посадском округе. Временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Балашов провел объезд территорий Электрогорска.
Сергей Балашов лично проверил ход работ по плановой замене трубопроводов теплоснабжения. На улице Ленина, 24б, ремонт практически завершен. На этой неделе подрядчик приступит к подготовке основания под асфальт. Замену коммуникаций в Комсомольском переулке, 3, закончат до середины следующей недели. На улице Святого Константина, 9, работы активно продолжаются. Специалистам осталось уложить 30 метров трубы.
ВРИП главы Павлово-Посадского округа дал «РСО Электрогорск» поручение ускорить темпы. «Погода вносит коррективы, но наша задача — чтобы жители получили тепло вовремя. Особое внимание нужно уделить благоустройству. Разрытия должны быть приведены в порядок качественно. Комфорт горожан — в приоритете», — подчеркнул Сергей Балашов.
Во время объезда также проверили сквер имени Болошева. Выявлены замечания по состоянию сетки и элементов спортивной площадки. В ближайшее время подрядчика обяжут устранить все недостатки. Сергей Балашов держит объект на личном контроле.