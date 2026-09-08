Подготовку теплосетей к зимнему периоду проверили в Электрогорске

Сергей Балашов лично проверил ход работ по плановой замене трубопроводов теплоснабжения. На улице Ленина, 24б, ремонт практически завершен. На этой неделе подрядчик приступит к подготовке основания под асфальт. Замену коммуникаций в Комсомольском переулке, 3, закончат до середины следующей недели. На улице Святого Константина, 9, работы активно продолжаются. Специалистам осталось уложить 30 метров трубы.

ВРИП главы Павлово-Посадского округа дал «РСО Электрогорск» поручение ускорить темпы. «Погода вносит коррективы, но наша задача — чтобы жители получили тепло вовремя. Особое внимание нужно уделить благоустройству. Разрытия должны быть приведены в порядок качественно. Комфорт горожан — в приоритете», — подчеркнул Сергей Балашов.

Во время объезда также проверили сквер имени Болошева. Выявлены замечания по состоянию сетки и элементов спортивной площадки. В ближайшее время подрядчика обяжут устранить все недостатки. Сергей Балашов держит объект на личном контроле.