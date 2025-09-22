Подготовку техпланов объектов недвижимости перевели в онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на подготовку технического плана объекта недвижимости. Теперь такая услуга доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, благодаря переводу услуги в цифровой формат, ее можно получить в любое время. Это упрощает процесс подачи заявки.

«Кроме того, в электронную форму внедрены умные сервисы, которые значительно упрощают процесс подачи заявления. Один сервис помогает легко подобрать с помощью интерактивного календаря удобную дату и время визита специалиста БТИ. Другой, после указания характеристик объекта недвижимости, автоматически рассчитывает стоимость работ. Произвести оплату можно также на регпортале», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Технический план содержит все основные сведения об объекте недвижимости: от расположения до количества этажей в здании. Документ нужен для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Жилищные документы».