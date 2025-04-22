Подготовку Свердловского парка к лету проверили в Лосино-Петровском
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил готовность Свердловского парка к летнему сезону. Это место пользуется спросом у жителей поселка.
Свердловский парк оборудован круговым пешеходным маршрутом, двумя детскими площадками, скейтпарком, тренажерами, хоккейной коробкой и точками мобильной торговли.
«Отмечу удовлетворительное содержание территории: чистые санузлы, уборка проходит в соответствии с графиком, рабочий штат сотрудников укомплектован, инвентарь закуплен. Парк полностью готов к летнему сезону» — прокомментировал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Николаевич Джеглав.
В этом году на территории городского парка установили селфимат, где каждый может сделать памятные фотографии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.