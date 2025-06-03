Подготовку системы теплоснабжения к зиме начали в Балашихе

В городском округе Балашиха полным ходом идет подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону. Специалисты проводят комплексные мероприятия, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу систем теплоснабжения в зимний период.

Работы уже завершены в домах № 2, № 4 и № 10 по улице Дмитриева. Там выполнена гидропневматическая промывка, которая очищает трубопроводы от ржавчины, накипи и других загрязнений с помощью смеси воды и сжатого воздуха. Эта процедура улучшает циркуляцию теплоносителя и повышает эффективность отопления.

Кроме того, проведены гидравлические испытания, в ходе которых системы проверяются на герметичность и прочность под повышенным давлением. Такие тесты позволяют выявить и устранить потенциальные слабые места, гарантируя стабильную работу отопления в холодное время года.

Эти мероприятия — важная часть подготовки Балашихи к зиме, направленная на комфорт и тепло в домах жителей.