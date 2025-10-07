Подготовку систем водоснабжения к зиме завершили в Ленинском округе
В Ленинском городском округе завершен комплекс работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Параллельно в рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры ведутся работы по реконструкции ключевых объектов.
Специалисты заменили семь задвижек, что позволяет минимизировать риски аварийных протечек на сетях. Также установлено шесть частотных преобразователей для избежания гидроударов и плавного пуска.
Для обеспечения санитарно-гигиенических норм была проведена промывка и дезинфекция 31 резервуара, что гарантирует жителям поставку качественной питьевой воды.
«В рамках трехлетней госпрограммы мы запланировали свыше 50 мероприятий по повышению качества и надежности систем водоснабжения и водоотведения. Уже сегодня мы ведем реконструкцию канализационного коллектора в Видном, который является ключевым звеном для подключения к магистральным сетям АО „Мосводоканал“, — сообщил глава городского округа Станислава Каторова.
Также в процессе подготовки к осенне зимнему периоду была выполнена проверка всех водозаборных узлов и канализационных насосных станций на наличие резервных насосов и скважин.
«В настоящее время реализуем реконструкцию более километра канализационных коллекторов. Уже завершили обновление водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские, что улучшило качество водоснабжения в населенном пункте. Все эти работы направлены на повышение надежности и пропускной способности системы водоотведения», — добавил Станислав Каторов.