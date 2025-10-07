Подготовку систем водоснабжения к зиме завершили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершен комплекс работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Параллельно в рамках государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры ведутся работы по реконструкции ключевых объектов.

Специалисты заменили семь задвижек, что позволяет минимизировать риски аварийных протечек на сетях. Также установлено шесть частотных преобразователей для избежания гидроударов и плавного пуска.

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм была проведена промывка и дезинфекция 31 резервуара, что гарантирует жителям поставку качественной питьевой воды.