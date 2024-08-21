Подготовку школы № 2 к 1 сентября проверили в Лосино-Петровском

Специальная комиссия проверила подготовку к новому учебному году в школе имени Дагаева в Лосино-Петровском. «Родительская приемка» позволила выявить недочеты заранее, чтобы успеть исправить их до 1 сентября.

В состав комиссии вошли исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского округа Вячеслав Градин, муниципальные депутаты Ольга Набережнева, Надежда Ершова и представители «Молодой Гвардии». Они проверили наличие инвентаря в спортзале, состояние кабинетов и туалетов, ассортимент и качество книг в библиотеке.

Кроме того, они побывали в школьном музее, проверили систему безопасности и кабинет физики.

«Мы проводим такие важные мероприятия, как „Родительская приемка“, чтобы лично убедиться в готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Мы проверяем каждую деталь — от спортивного инвентаря до состояния библиотечного фонда, потому что знаем: качественное образование может дать нашим детям все необходимые знания и навыки для успешного будущего. Наша цель — создать условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал и стать достойным гражданином нашей страны», — сказала депутат Надежда Ершова.

Отметим, что событие прошло в рамках реализации федерального проекта «Новая школа».

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