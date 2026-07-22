Подготовку школ к новому учебному году завершат в Химках к 1 сентября

В Химках завершают подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. В 16 школах и детских садах идут текущие ремонты, несколько крупных проектов выходят на финишную прямую.

Завершается капремонт Луневской школы и корпуса гимназии № 23 на улице Тюкова. Почти готова к открытию реконструированная площадка воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске. В Подрезково достраивают новую школу на 1100 мест, которая снизит нагрузку на соседние учебные заведения.

«Важно, чтобы 1 сентября каждый ребенок пришел в хорошую школу, а родители были спокойны за условия обучения. Именно такие решения помогают детям добиваться успехов», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

В школе № 14 обновили спортивный и актовый залы, в лицее № 15 ремонтируют кровлю, в гимназии № 23 обновляют ограждение и благоустраивают территорию. Безопасное резиновое покрытие обновляют в школе № 30, школе «Флагман» и лицее № 10.

Особое внимание уделяют кадрам. В школах и детских садах Химок работают почти 3200 педагогов, в этом году штат пополнили 17 молодых специалистов.

«Сегодня в Химках создаются условия, чтобы профессия педагога оставалась привлекательной: это и меры социальной поддержки, и программы для молодых специалистов, и возможность профессионального роста. Когда учитель чувствует уважение и поддержку, он может полностью сосредоточиться на главном — работе с детьми», — отметила депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

В школах и детских садах заключены контракты на питание, а перевозка учеников двух образовательных организаций обеспечена — маршруты согласованы с Госавтоинспекцией. Прошедший учебный год принес округу хорошие результаты. Лидерами по числу стобалльников стали Химкинский лицей, школа «Триумф», лицей № 12 и образовательный комплекс «Перспектива».