Подготовку поездов и автобусов «Аэроэкспресс» к работе зимой завершат в ноябре

Компания «Аэроэкспресс» продолжает осуществлять плановую подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период. Работы проводятся в целях обеспечения безопасности и комфортности пассажирских перевозок.

Специалисты компании проводят комиссионные осмотры поездов, оценивая состояние систем микроклимата в вагонах и исправность обогрева лобовых стекол. Важной задачей является восстановление уплотнений наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы внутри вагона сохранялась комфортная температура вне зависимости от погоды.

Работники депо проводят диагностику механического и электрического оборудования, включая контрольно-измерительные приборы. Кроме того, они тестируют функционирование сигнальных ламп, прожекторов и освещения в салонах и тамбуре.

Для создания оптимальных условий для пассажиров в терминалах в холодное время года сотрудники «Аэроэкспресс» проверяют работу отопительных и вентиляционных систем. Они также оценивают наличие инвентаря и оборудования для обслуживания наружных конструкций, а также оценивают готовность клининговых служб к поддержанию чистоты и санитарной безопасности.

Экспресс-автобусы компании также проходят тщательный технический осмотр перед холодами. В рамках подготовки осуществляется контроль всех бортовых систем, отвечающих за надежность работы транспорта, а также ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части. Особое внимание уделяется проверке отопительных систем в салонах автобусов и охлаждения двигателей, а также состоянию уплотнителей дверей, окон и люков.

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