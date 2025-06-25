Подготовку подмосковных выпускников к ЕГЭ по химии оценили на федеральном уровне

ЕГЭ по химии стало лидером в Подмосковье по количеству высокобалльников среди естественно-научных дисциплин. Самый высокий результат — 100 баллов — показали 149 выпускников. Это почти втрое выше, чем годом ранее.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, более 24% участников набрали от 80 до 99 баллов. Результаты подмосковных выпускников высоко отметили на федерлаьном уровне.

«Мы видим, что выпускники демонстрируют глубокое понимание предмета и успешно справляются с заданиями высокой сложности. Особенно показательно, что сочетание стабильных экзаменационных требований, продуманной стратегии подготовки и профессиональной поддержки педагогов дало устойчивый рост результатов. Эта формула действительно работает», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что улучшение результатов и рост интереса к химии говорит о высоком качестве образования в стране. Это особенно важно для вузов, которые нуждаются в мотивированных абитуриентах.

Подмосковные педагоги строили обучение по специально разработанному маршруту, которые помог ребятам устранить пробелы и укрепить свои знания.

«Мы делали упор на темы, которые позволяют решать значительную часть заданий: химические свойства веществ, окислительно-восстановительные реакции, задачи. Учащиеся работали не только с открытым банком ФИПИ, но и с авторскими заданиями повышенного уровня. В подготовке использовались цифровые ресурсы, интерактивные карточки, разнообразные формы контроля», — рассказал учитель химии из Одинцова Игорь Куликов.

Эксперты отметили, что задания этого года были непростыми, однако выпускники успешно с ними справились.