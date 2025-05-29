Подготовку пляжей к купальному сезону завершили в Дубне

Официально купальный сезон стартует в муниципалитете 1 июня. Популярные у горожан места — озеро в Парке семейного отдыха и набережная Волги — уже готовы принимать отдыхающих.

Водолазы исследовали дно на предмет безопасности для отдыхающих, заключив, что все в порядке. Сотрудники парков провели анализ и оценили состояние воды и песка. На обоих пляжах они соответствуют необходимым нормам. В течение сезона анализы будут проводить каждые 10-15 дней.

На пляжах будут дежурить аттестованные спасатели, которые приступят к работе с начала лета. К старту купального сезона на воде установят ограничительные буи.

Водолазы также проверили дно на пляже лагеря Сосновый бор, куда 28 мая отправились на отдых первые школьники.

«Наша Дубна расположена в уникальном месте, окруженном водой. Конечно, наша задача — обустроить эти любимые уголки отдыха. Но главное, здесь должно быть безопасно», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.