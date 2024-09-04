Подготовку перед началом отопительного сезона провели в Подмосковье

Подмосковные энергетики провели 80 тренировок перед новым отопительным сезоном. Проверили готовность и оборудования, и персонала.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, в поселке Любчаны под Чеховом провели учения по устранению прорыва теплотрассы при низких температурах, а в Пущине работники потушили условный пожар на котельной.

«Вместе с электросетевыми организациями регулярно проводим противоаварийные тренировки, в процессе которых отрабатываем навыки в выполнении мероприятий по ликвидации нештатных ситуаций», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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