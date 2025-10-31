Подготовку парков к зиме завершили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершили плановую подготовку техники и оборудования для зимнего содержания парков. Традиционный осмотр специализированной техники подтвердил полную готовность к работе в зимних условиях.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы парки округа становились лучше: появлялись новые удобные зоны отдыха, укрытия от непогоды, места для неспешных прогулок. Зимний сезон мы встречаем во всеоружии — наш арсенал включает современную технику, проверенные материалы и слаженную команду», — отметил он.

Заместителя главы городского округа, начальник управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Александр Митряйкин сообщил, что создание комфортной среды для отдыха является главным приоритетом.

В рамках подготовки к зиме была обновлена техническая база — закуплены новые трактора, автомобили «Газель» и современный ручной инвентарь. Создан оперативный резерв из более чем 10 тракторов для быстрой замены в случае выхода из строя техники.

Итого к зимнему сезону подготовлено 17 тракторов и свыше 300 единиц ручного и механизированного инвентаря. Штат дворников полностью укомплектован — в парках округа работают более 100 сотрудников. Дополнительно заключены договоры на аутстаффинг для оперативного привлечения дополнительных сил в случае обильных снегопадов.