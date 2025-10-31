Подготовку парков к зиме завершили в Ленинском округе
В Ленинском городском округе завершили плановую подготовку техники и оборудования для зимнего содержания парков. Традиционный осмотр специализированной техники подтвердил полную готовность к работе в зимних условиях.
Заместителя главы городского округа, начальник управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Александр Митряйкин сообщил, что создание комфортной среды для отдыха является главным приоритетом.
«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы парки округа становились лучше: появлялись новые удобные зоны отдыха, укрытия от непогоды, места для неспешных прогулок. Зимний сезон мы встречаем во всеоружии — наш арсенал включает современную технику, проверенные материалы и слаженную команду», — отметил он.
В рамках подготовки к зиме была обновлена техническая база — закуплены новые трактора, автомобили «Газель» и современный ручной инвентарь. Создан оперативный резерв из более чем 10 тракторов для быстрой замены в случае выхода из строя техники.
Итого к зимнему сезону подготовлено 17 тракторов и свыше 300 единиц ручного и механизированного инвентаря. Штат дворников полностью укомплектован — в парках округа работают более 100 сотрудников. Дополнительно заключены договоры на аутстаффинг для оперативного привлечения дополнительных сил в случае обильных снегопадов.
«Мы проводим такие смотры дважды в год — перед летним и зимним сезонами. На сегодняшний день все парки округа полностью готовы к зимней эксплуатации. Особое внимание уделяем сохранности зеленых насаждений — в парковых зонах не используем реагенты, применяя только гранитную крошку», — подчеркнул директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.
Напомним, каждый парк округа закреплен за конкретной технической группой и персоналом, что обеспечивает оперативное начало уборочных работ в утренние часы. Система организации зимнего содержания территорий позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия для посещения парков жителями в течение всего холодного периода года.