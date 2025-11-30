Подготовку открытых катков в Истре и Дедовске завершат 1 декабря

В Истре и Дедовске полным ходом идут процессы по подготовке к открытию современных катков, оснащенных технологией искусственного охлаждения. Так, возле центра «Мир» завершают финишный слой льда.

В парке «Фабричный» специалисты занимаются закладкой фундамента будущей ледяной поверхности.

Параллельно с основными работами все упомянутые площадки активно приобретают нарядный и праздничный вид: так, защитные борта постепенно украшаются яркими и красочными баннерами, на которых красуется официальная символика масштабного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ведется подготовка пунктов проката инвентаря. Внутри утепленных павильонов укладывают ровное напольное покрытие, расставляют стойки для размещения коньков и устанавливают специальные устойчивые опоры-ходунки для самых юных посетителей.

Торжественный старт работы обоих катков запланирован на 1 декабря.