Подготовку общественного транспорта к летнему сезону завершат в Химках в мае

В городском округе Химки перед теплым сезоном проверяют общественный транспорт, всего техосмотр пройдут свыше 700 машин. Завершить мероприятие планируют в мае.

В городских автобусах проверят состояние двигателя, системы кондиционирования и освещения салона, а также исправность фар, световой сигнализации, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Отдельное внимание уделят тормозным и пневматическим механизмам. Неисправные элементы: сидения, двери, люки — приведут в порядок.

Для троллейбусов проведут планово-техническое обслуживание компрессорных установок. Помимо этого, осмотрят фильтры, ходовую часть и дверные механизмы.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, в 2025 году специалисты проверят свыше 9400 машин: 9000 автобусов всех классов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и более 350 электропоездов.

«Завершат подготовку общественного транспорта в мае», — добавил он.

Отметим, что ранее маршруты городского округа Химки вошли в тройку лидеров по количеству льготных поездок на общественном транспорте: с начала 2025 года зафиксировали почти пять миллионов таких трансакций.