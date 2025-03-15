Подготовку оборудования к посевной начали в Коломне

В фермерском хозяйстве «Сергиевское» в Коломне начали готовить спецтехнику к посевной. Рабочие закупают запчасти и ремонтируют оборудование.

Сельскохозяйственное предприятие работает в округе уже 14 лет. Посевных площадей в его хозяйстве — 1000 гектаров. Этой весной нужно обработать 400.

«Сергиевское» выращивает так называемый борщевой набор: картофель, свеклу, морковь и капусту. Автопарк у предприятия большой: почти 30 тракторов и 50 единиц прицепной техники — это сеялки, плуги и культиваторы.

«Сейчас у нас в районе на 70% готова техника и прицепная — на 80%, которая будет задействована на весенних полевых работах. Мы получили недавно сеялку для посева свеклы, мы ее также будем задействовать в этом сезоне при посеве», — сказал технический директор ООО «Сергиевское» Сергей Хижкин.