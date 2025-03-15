Подготовку оборудования к посевной начали в Коломне
В фермерском хозяйстве «Сергиевское» в Коломне начали готовить спецтехнику к посевной. Рабочие закупают запчасти и ремонтируют оборудование.
Сельскохозяйственное предприятие работает в округе уже 14 лет. Посевных площадей в его хозяйстве — 1000 гектаров. Этой весной нужно обработать 400.
«Сергиевское» выращивает так называемый борщевой набор: картофель, свеклу, морковь и капусту. Автопарк у предприятия большой: почти 30 тракторов и 50 единиц прицепной техники — это сеялки, плуги и культиваторы.
«Сейчас у нас в районе на 70% готова техника и прицепная — на 80%, которая будет задействована на весенних полевых работах. Мы получили недавно сеялку для посева свеклы, мы ее также будем задействовать в этом сезоне при посеве», — сказал технический директор ООО «Сергиевское» Сергей Хижкин.
Первые трактора в поля выйдут уже на следующей недели — сейчас нужно подкормить озимые. К посадке овощей приступят в начале мая.