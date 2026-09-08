Подготовку объектов водоснабжения к зиме завершат в Чехове к концу сентября

Глава Чехова Михаил Собакин обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым подготовку округа к осенне-зимнему сезону. К 30 сентября все работы на объектах водоснабжения и водоотведения будут завершены.

На данный момент специалисты провели техническое обслуживание и замену технологического оборудования. Те же работы выполнили на сетях водоснабжения. Промыли и очистили пять резервуаров чистой воды, установили один частотный преобразователь. Заменили 36 единиц запорной арматуры. Кроме того, рабочие провели диагностику и заменили насосное оборудование, где это было необходимо.

На городских канализационных станциях подготовили основное оборудование водоотведения, промыли приемные отделения и прочистили канализационные коллекторы от мусора и иловых отложений. Проверили техническое обслуживание насосных групп, заменили запорные арматуры. Также подготовили шиберные задвижки и грабельные решетки.

Готовность объектов водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день составляет 95%.