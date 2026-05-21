Подготовку леса к пожароопасному сезону провели в Истре

В области продолжается пожароопасный период, в связи с этим сотрудники лесничества проводят работы для обеспечения безопасности. 14 специалистов, семь патрульных автомобилей и три пожарные машины ежедневно патрулируют территории.

Работники Истринского лесничества уже создали противопожарные минерализованные полосы, установили аншлаги и шлагбаумы, обустроили зоны отдыха для граждан в разрешенных местах. Весной обновили автопарк необходимой техникой: появились трактор «Беларус 320.4М» и эвакуатор на базе ГАЗ для доставки техники и проведения работ в удаленных лесных массивах. Новая техника особенно важна в пожароопасный период, так как позволяет повысить оперативность и мобильность специалистов.

В целях профилактики пожаров в округе также проводятся беседы с населением. Жителям разъясняют правила безопасности: их необходимо соблюдать всем без исключения, а за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Чтобы не стать виновником пожара, важно не разводить костры на территориях поселений и городских округов, а также в садоводческих и огороднических товариществах, не сжигать мусор, сухую траву и стерню, не оставлять на солнце стеклянные бутылки и другие предметы, способные сработать как линза.

Если вы стали свидетелем возгорания, немедленно сообщите по номеру 112. Кроме того, в пожароопасный период может вводиться запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением специальной техники.