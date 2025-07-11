Подготовку котельных к отопительному сезону в Истре завершат летом

В муниципальном округе Истра ведутся работы по подготовке к отопительному сезону, ключевые работы, которые возможно провести только при остановке горячего водоснабжения, подходят к завершению. АО «Истринская теплосеть» обслуживает более 210 котлов, каждый из которых проходит полный цикл технического обслуживания.

Специалисты предприятия выполняют комплекс мероприятий для бесперебойной работы котельных. Среди них — химическая промывка теплообменников и котлов, обслуживание насосного оборудования, замена расширительных баков, ремонтные работы, а также проверка манометров, электрооборудования и автоматики.

На сегодня профилактические работы завершили в котельных Алехново, Румянцево, Черная, Лобаново, Обушково, Пречистое, а также в котельных № 1 и № 5 Дедовска, котельной № 2 Северный и котельных Лесхоз № 6 и № 7.

На этой неделе плановая остановка на профилактику проводится в котельных Павловская Слобода, Рождествено, Новопетровское и Талицы. В Первомайском, Кострово, Снегирях, Бужарово, Дедовске (котельная № 8) и Истре (котельная ПСО-13) работы близятся к завершению, и в ближайшее время будет возобновлена подача горячей воды.

Ежегодные отключения ГВС необходимы для проведения гидравлических испытаний, проверки теплотрасс и подготовки оборудования к зиме.

Актуальный график отключений горячего водоснабжения доступен на официальном сайте компании.