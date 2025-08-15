Подготовку котельной № 3 в Истре к отопительному сезону начали в Истре

К плановым работам сотрудники АО «Истринская теплосеть» приступили 12 августа. За одну неделю специалисты заменили запорную арматуру на солевом насосе, прочистили солевую ячейку, провели обслуживание сетевого насоса № 1, проверили и подготовили подпиточные насосы. Не обделили вниманием и центральный тепловой пункт № 7: обновили сетевые насосы, заменили арматуры на входе и выходе.

Кроме этого, на территории котельной установили аккумуляторные баки запаса горячей воды. Все эти работы необходимы, чтобы система теплоснабжения работала бесперебойно и в холодное время года. Завершить проверку на этом объекте планируют 26 августа. Но при этом работы не заканчиваются, ведь впереди отопительный сезон, а к его началу необходимо проверить абсолютно все котельные округа.