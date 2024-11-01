Подготовку коммунальной техники к зиме проверили в Подольске

В Подольске идет подготовка коммунальной техники к зимнему периоду. Заместитель главы округа Александр Мамлай оценил готовность снегоуборочных машин к работе на региональных дорогах в холода.

По итогам проверки заместитель главы отметил, что вся техника отвечает требованиям, переоборудована для уборки снега и борьбы с гололедицей. Закуплен необходимый инвентарь, сформирован штат специалистов, готовых оперативно реагировать на зимние вызовы. Александр Мамлай также порекомендовал подрядчику улучшить скорость работы бригад, чтобы жители не сталкивались с проблемами на дорогах.

Полный переход на зимний режим коммунальных служб запланирован на 5 ноября, когда техника будет готова к круглосуточной эксплуатации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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