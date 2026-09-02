Подготовку канализационных сетей к зиме начали в Дубне

В Дубне началась подготовка канализационных сетей к зимнему периоду. Специалисты планируют обновить четыре участка и заменить около километра изношенных труб на современные полиэтиленовые.

Один из объектов — на улице Боголюбова, 38. Поврежденную 50-летнюю асбестоцементную трубу заменяют на новую полиэтиленовую. Новую коммуникацию прокладывают внутри существующей, что позволяет сократить сроки работ и сохранить благоустройство территории.

«Стараемся применять решения, которые позволяют при небольших затратах восстановить работоспособность сети и при этом максимально сохранить благоустройство. Наша задача — подготовить город к зимнему периоду эксплуатации и пройти его без лишних аварий», — отметил генеральный директор акционерного общества «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» Сергей Трушин.

Аналогичные работы уже выполнили на территории школы № 5 — там заменили около 45 метров канализационной сети, которой пользуются два многоквартирных дома. До конца сезона предстоит обновить более 200 метров напорного коллектора в жилом комплексе «Кентавр» и около 300 метров канализационных сетей в Коммунальном проезде. Обновление изношенных участков повысит надежность системы и снизит риск аварий зимой.