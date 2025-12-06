Подготовку кадров в сферу ЖКХ через соцпартнерство обсудили в Подмосковье

В подмосковном колледже «Энергия»» прошла практическая конференция. На ней представители градообразующих предприятий Балашихи и Реутова обсудили социальное партнерство как фактор для усиления подготовки кадров. Мероприятие прошло в формате круглого стола в рамках проекта «Профессионалитет».

Особое внимание на встрече уделили организации производственной практики для студентов и системе дуального обучения, при которой полученная в стенах колледжа теория совмещается с практикой на предприятии. Были подняты и проблемы адаптации молодых работников.

На мероприятии представителям организаций удалось выделить наиболее востребованные специальности на рынке. В их число вошли инженер ПТО, проектировщик, энергетик, теплотехник, мастер или заместитель начальника производственно-эксплуатационной службы котельных, специалист КИПиА и АСУ ТП, а также мастер водопроводного отдела.