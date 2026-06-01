Подготовку кадров для центров обработки данных обсудили в университете в Дубне

В Государственном университете «Дубна» состоялся круглый стол, посвященный подготовке специалистов для центров обработки данных. Площадкой для профессионального диалога стал Институт системного анализа и управления, где собрались представители ведущих технологических компаний, научных организаций и профильных вузов.

В обсуждении приняли участие эксперты Объединенного института ядерных исследований, НИУ МЭИ, компаний YADRO, «Свободные технологии инжиниринга», «РСК Технологии», Platformix, дата-центра «Дубна-М» группы KeyPoint, особой экономической зоны «Дубна», а также специалисты компании «Налог-сервис».

Основной темой встречи стала потребность отрасли в квалифицированных кадрах для проектирования, эксплуатации и сопровождения центров обработки данных. Представители бизнеса обозначили актуальные требования к будущим инженерам и ИТ-специалистам, а образовательные учреждения рассказали о возможностях подготовки кадров для высокотехнологичного сектора экономики.

Участники рассмотрели перспективы развития дата-центров в Дубне, вопросы кадрового обеспечения крупных научных и технологических проектов, опыт работы базовой кафедры «Центры обработки данных» НИУ МЭИ, а также современные тенденции отрасли и изменения требований к профессиональным компетенциям сотрудников.

Отдельное внимание уделили развитию отечественных технологических решений и производственных проектов компании YADRO.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между университетами и работодателями. Речь шла о расширении программ стажировок, внедрении проектного обучения и создании совместных образовательных инициатив, ориентированных на реальные запросы рынка.

Участники встречи подчеркнули, что подобные дискуссионные площадки позволяют сблизить образование и индустрию, своевременно корректировать подготовку специалистов под потребности высокотехнологичных отраслей и формировать кадровый резерв.

В университете «Дубна» отметили, что работа в этом направлении будет продолжаться.