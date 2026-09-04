Подготовку кадров для фармацевтической отрасли обсудили в Павловском Посаде

3 сентября на площадке АО «ЭКОлаб» состоялась встреча депутата Государственной Думы Геннадия Панина с руководством и сотрудниками предприятия. Участники обсудили подготовку кадров для фармацевтической отрасли и развитие системы целевого обучения специалистов.

Представители компании рассказали о взаимодействии с образовательными организациями и подготовке молодых специалистов. В частности, предприятие сотрудничает с Государственным гуманитарно-технологическим университетом, где действует базовая кафедра промышленной фармацевтической технологии.

Студенты проходят практику на производственных площадках предприятия, знакомятся с особенностями работы в фармацевтической отрасли и требованиями к качеству продукции.

«Студентам это дает возможность получить практический опыт и познакомиться с современными технологиями производства, а предприятию — подготовить специалистов, которые уже знакомы со спецификой работы», — отметил депутат Госдумы Геннадий Панин.

Во время встречи также обсудили развитие производства. В августе на предприятии был введен в эксплуатацию новый производственный цех. Реализация проекта позволила расширить выпуск лекарственных препаратов и создать более 50 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в расширение производства составил около 500 миллионов рублей. В дальнейшем предприятие планирует продолжить развитие производственных направлений и увеличивать выпуск лекарственных препаратов.