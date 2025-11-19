Подготовку к зимнему сезону начали в Химках

В городском округе полным ходом идет обустройство катков, лыжных трасс и уборочных площадок. Для этих целей закуплена новая техника и привлечены дополнительные трудовые ресурсы.

В ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым была проанализирована готовность инфраструктуры к зимнему периоду. Для оперативной уборки снега в парках подготовили 18 спецмашин, а уборку в общественных пространствах обеспечат 60 дворников.

«Для каждой парковой зоны утвердили схему размещения площадок для хранения снега общей площадью более тысячи квадратных метров. Также заключен договор на вывоз снега, что гарантирует своевременную уборку и поддержание порядка. Для безопасности и предотвращения обледенения дорог сформировали запасы противогололедных материалов», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

В текущем сезоне планируется открытие 24 катков. Основной площадкой станет Театральный каток в сквере «Юбилейный», посещаемость которого в прошлом году достигла 42 тысяч человек. Здесь будут работать пункт проката и заточки коньков, теплые раздевалки и детская зона. Еще одна ледовая арена площадью 1,3 тыс. м² продолжит работу на улице Панфилова.

На стадионе «Снежинка» начали формировать лыжную трассу с искусственным настилом для продления сезона. В рамках программы «Зима в Подмосковье» жителей ожидают новогодние елки, театральные постановки, выставки, спортивные состязания и творческие мастер-классы.