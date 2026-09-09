Подготовку к зиме и вопросы водоснабжения обсудили на совещании в Лобне

Заседание штаба ЖКХ под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой прошло 9 сентября в администрации Лобни. Главным вопросом повестки стала подготовка городского округа к осенне-зимнему периоду.

Паспорта готовности получили уже 93,8% многоквартирных домов, на остальных объектах работы продолжаются. Анна Кротова сообщила, что гидравлические испытания и опрессовка трубопроводов проведены во всех учреждениях образования, культуры и спорта.

«Тепловое хозяйство округа полностью готово к холодному сезону», — отметила глава Лобни.

Еще одной темой обсуждения стал перерасчет для жителей, столкнувшихся с временными перебоями в подаче холодной воды. Управляющие компании оформят акты, чтобы информация была отражена в едином платежном документе.

На заседании рассмотрели обращения жителей по опломбировке приборов учета специалистами «Лобненского водоканала». При установке счетчика первичная опломбировка проводится бесплатно, плата взимается только за повторную.

Руководство водоканала сообщила о завершении очистки канализационной насосной станции «Мортон» на улице Катюшки. С 13:00 9 сентября до 7:00 10 сентября будет проводиться промывка резервуара чистой воды на ВЗУ «Фрунзе». В этот период возможны ограничения водоснабжения в микрорайоне Луговая.