Подготовку к весеннему половодью начали в Серпухове

В Серпухове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Первой темой стала подготовка к весеннему половодью.

По прогнозам Росгидрометцентра, максимальный уровень воды в этом году будет значительно ниже нормы. Профильным службам поручили проверить готовность объектов ЖКХ, гидротехнических сооружений и транспортной инфраструктуры к безаварийной работе, круглосуточно мониторить обстановку и контролировать состояние всех сооружений, чтобы оперативно среагировать на изменения уровня воды.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение проконтролировать электрохозяйство в округе и системы отопления, проверить состояние пожарных гидрантов и соблюдение пожарной безопасности в частных домах и социальных учреждениях. Специалисты проведут опашку населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров. Также построят подъезды к водоемам.

Спасатели провели учения по ликвидации ЧС при тушении лесного пожара в местечке Карпова Поляна. Все службы оперативно оповестили о пожаре, спасатели вовремя отреагировали на информацию, отработали способы тушения лесных пожаров в разных условиях. Участники показали высокую готовность в борьбе с огнем, умение работать слаженно.

«Силы и средства нашего округа находятся в постоянной готовности для проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных как природными, так и техногенными факторами», — отметил Алексей Шимко, временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухова.