Подготовку к весеннему половодью начали в Коломне

Подготовка к весеннему паводку началась в городском округе Коломна. Синоптики говорят, что серьезных подтоплений в муниципалитете не ожидается, однако службы ежедневно мониторят камеры «Безопасного региона».

Снегозапас в Подмосковье является минимальным с 1985 года. Уровень воды в реках низкий, но из-за отсутствия снега глубина промерзания почвы значительно больше привычного уровня.

«Снега было мало, земля промерзла, поэтому впитывающая составляющая грунта очень мала. На реках не ожидаем большого подъема, но возможен вариант, что верховая вода пойдет с полей, в том числе на дороги и в сельские населенные пункты», — рассказал заместитель директора МКУ «Центр ЧС» Алексей Зорин.

В Гидрометцентре предположили, что уровень воды в этом году окажется ниже среднемноголетних значений. Большая воды, судя по всему, обойдет и Озеры, потому что Ока в районе понтонного моста свободна ото льда. Половодье в Коломне в этом году маловероятно.

Несмотря на это, дежурные смены «Центра ЧС» мониторят камеры системы «Безопасный регион», постоянно просматривают городские пляжи и все мосты в муниципалитете. Также они отслеживают информацию с датчиков подъема уровня воды на Митяевской переправе и в Малом Уварове на Коломенке. Порт «Коломна» начнет замеры уровня воды на Оке с 15 марта. Визуальное наблюдение ведется за уровнем Оки в Бочманове. Помощь оказывают и старосты, которым известны все точки, где возможны переливы через дороги.

«Администрация округа в прошлом году оборудовала переезд через овраг в деревне Гришино. Сделано водопропускное устройство, поднята насыпь — населенный пункт не будет отрезан от большой земли», — отметил Алексей Зорин.