Подготовку к весеннему паводку завершили в Дубне

На плотине полностью открыты шесть щитов, сброс воды составляет 1275 кубометров в секунду. Специалисты ведут постоянный мониторинг уровней воды в Волге, а также в Южной и Центральной канавах.

По состоянию на 30 марта вода в верхнем бьефе держится на отметке 121,10 метра (норма — 123,3, опасный порог — 125), в нижнем — 112,06 метра (норма — 113, критическая отметка — 115,5).

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям утвердили контрольную отметку в 114 метров по Балтийской системе. Как только уровень достигнет этого значения, русла канав перекроют и включат принудительную перекачку воды. Для этого уже протестировали все 10 насосных станций.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что все службы работают в штатном режиме. Выявленные случаи затруднения прохождения талых вод устраняют сразу.

Пик паводка ожидают 6 апреля. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям в зонах возможного подтопления убрать предметы с участков, а ценные вещи — поднять, проверить подвалы, защитить колодцы, запастись водой и продуктами, а также подготовить документы и продумать план действий. На случай возникновения нештатных ситуаций следует обращаться по телефону 112.