Подготовку к весеннему паводку усилили в Серпухове

Уровень воды в реках контролируют круглосуточно. В округе установили четыре автоматических сигнализатора в ключевых местах: на реках Речма, Ока и Нара.

Датчики работают в онлайн-режиме, что позволяет точно прогнозировать подъем воды. За ситуацией следит водомерный пост «Ока-Серпухов» в деревне Лукьяново.

Подтопление территорий начинается при подъеме Оки выше почти пяти с половиной метров. При этом даже при уровне до восьми метров жилые дома, предприятия и объекты жизнеобеспечения в зону подтопления не попадают — все расчеты произведены.

Специалисты аварийно-спасательной службы «Юпитер» — 30 аттестованных спасателей и три руководителя — готовы к любым ситуациям. У них на вооружении — лодки и моторы для оперативной помощи. Обследование рек и ручьев показало, что заторов, способствующих подтоплению, нет.

Спасатели напоминают: весной лед становится рыхлым и может провалиться мгновенно. Зимняя рыбалка в марте — это большой риск. Жителей призывают соблюдать осторожность.