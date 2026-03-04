Подготовку к весеннему паводку обсудили в администрации Одинцова

Встретить паводок полностью подготовленными — такую задачу поставил глава муниципалитета Андрей Иванов на очередном совещании.

Потенциально подтопляемыми зонами в округе являются поймы рек Вяземка, Ликова и Незнайка. Зону риска составляют несколько участков в Звенигороде, деревни Чапаевка и Горышкино, село Введенское, улица Садовая и район платформы Отрадное.

Мониторинг ведется постоянно. Наблюдение обеспечивают пост Росгидромета под Звенигородом, пять постов контроля уровня воды, электронные вешки Минэкологии Московской области.

«Для прохождения паводка сформирована сводная группировка: 110 специалистов и 42 единицы техники, в том числе илососные машины, автоцистерны, насосное и помповое оборудование. Звенигород — зона особого внимания. В жилом комплексе „Ракитня“, который ранее подтапливало весной, уже размещены насосное оборудование и энергоустановка. Откачку воды из накопительного водоема планируем начать в ближайший понедельник. Техники у служб достаточно. Поручил заранее проработать возможность привлечения дополнительного оборудования», — сказал Андрей Иванов.