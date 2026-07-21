Подготовку к турслету и благоустройство обсудили на совещании в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов провел 20 июля очередное оперативное совещание. На встрече обсудили актуальные вопросы и поставили конкретные задачи для профильных служб.

24 июля в деревне Назарьево состоится туристический слет, к которому следует тщательно подготовиться. Необходимо провести инструктаж по пожарной безопасности, обработать площадку от клещей и организовать дежурство всех спецслужб.

МБУ «Благоустройство» отчиталось о ремонте 41 детской игровой площадки и установке 41 светильника уличного освещения. Специалисты «Мособлводоканал»а за неделю устранили 34 засора на сетях водоотведения, при этом усилен контроль за благоустройством территорий после проведения ремонтных работ.

Активная работа ведется и в других направлениях. «Мосавтодор» занимается содержанием автомобильных дорог, при этом Сергей Балашов поручил усилить контроль за уборкой мусора на остановочных павильонах. Павлово‑Посадское ДРСУ сосредоточено на покосах, ямочном ремонте, обеспыливании дорог, парковок и тротуаров. На текущей неделе запланированы замена труб и чистка канав, а в Больших Дворах продолжается

комплексное благоустройство территории.

По итогам пересдачи ЕГЭ в округе стало на три стобалльника больше — 13 человек, причем четверо из них — показали высший результат сразу по нескольким предметам. Сергей Балашов отметил заслуги ребят, а также поблагодарил педагогов и родителей.