Подготовку к строительству ледовой арены начали в Воскресенске

Работы на стройплощадке будущего ледового дворца стартовали в микрорайоне Новлянский. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2028 года.

Сейчас специалисты проводят планировку территории. Ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин рассказал, что новый спортивный объект для любителей хоккея будет соответствовать всем современным стандартам. В здании ледовой арены разместятся зал с бросковой зоной, тренажерные залы, зал хореографии, тренерские, судейские, раздевалки и душевые, трибуны на 5,5 тысячи зрительских мест. Окружающая территория будет комплексно благоустроена.

Работы проводятся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и знаменитого хоккеиста, уроженца Воскресенска Валерия Каменского в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».