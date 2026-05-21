Подготовку к пожароопасному сезону завершили в Воскресенске

На территории Подмосковья с 20 апреля действует особый противопожарный режим. В Воскресенске проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение возгораний и неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.

Оперативные группы для обеспечения мониторинга лесопожарной обстановки осуществляют патрулирование на пяти маршрутах общей протяженностью 46 километров. В состав групп входят представители администрации округа, сотрудники Виноградовского филиала «Мособллеса», Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона, ОНД и ПР МЧС России, УМВД России по городскому округу и Росгвардии.

В период пожароопасного сезона значительно ужесточаются требования к пожарной безопасности, а за их нарушение предусмотрены повышенные штрафы. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест. Нельзя использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил. Также запрещено сжигать пластик, резину, строительный мусор, химикаты и глянцевую бумагу — это приводит к токсичным выбросам и увеличивает риск пожара.

Важно помнить, что в условиях особого противопожарного режима контроль усиливается, а проверки проводятся чаще. Нарушения фиксируются не только при сжигании мусора, но и при несоблюдении правил хранения, эксплуатации электрооборудования, а также при отсутствии средств пожаротушения. При обнаружении возгорания следует немедленно звонить по телефонам 101 или 112.