Подготовку к пожароопасному сезону завершили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершена подготовка к пожароопасному сезону 2026 года. В округе усилили мониторинг, патрулирование и контроль за лесными территориями и населенными пунктами.

Администрация муниципалитета совместно с ГАУ МО «Мособллес» и ЕДДС МКУ «СолнСпас» сформировала план действий на случай природных пожаров. В нем предусмотрены меры по раннему выявлению возгораний и их оперативной ликвидации. Особое внимание уделено территориям, которые находятся рядом с лесными массивами и жилыми зонами.

Для контроля обстановки организовано регулярное патрулирование. Службы следят за соблюдением запрета на выжигание сухой растительности и предотвращают нарушения правил пожарной безопасности. Дополнительно используется спутниковый мониторинг термоточек, который позволяет фиксировать возможные очаги возгорания в реальном времени.

В округе работает система видеонаблюдения. Три поворотные камеры на вышках сотовой связи передают изображение в диспетчерские службы. При появлении признаков дыма информация сразу поступает в ГАУ МО «Центрлесхоз».

Перед началом сезона также проведена опашка населенных пунктов, которые граничат с лесами. Минерализованные полосы созданы в восьми территориях, включая Сергеевку, Новый Стан, Толстяково, Шахматово, Гигирево, Редино, Маслово и Заовражье. Эти меры направлены на снижение риска распространения огня.

«Все службы находятся в полной готовности. Мы призываем жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и незамедлительно сообщать о признаках возгорания. На территории округа на 2026 год предусмотрено привлечение группировки сил и средств из более 50 человек и 15 единиц техники», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

С 20 апреля 2026 года на территории округа действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы, использование открытого огня на частных участках и в лесах. Также ограничено посещение лесных территорий, кроме работников и лиц с разрешением. Огневые работы разрешены только при соблюдении специальных мер безопасности.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность. При обнаружении возгорания следует сразу сообщить по телефонам 01, 101 или 112.