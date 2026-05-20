Подготовку к пожароопасному сезону завершили в Дубне

Комплекс профилактических и организационных мероприятий провели в Дубне перед началом летнего пожароопасного периода. Мероприятия направлены на предупреждение природных и ландшафтных пожаров.

Единая дежурно-диспетчерская служба ведет круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. Информация о возможных возгораниях оперативно передается профильным службам для быстрого реагирования.

На въездах в лесопарковые зоны установлены шлагбаумы и предупреждающие аншлаги о запрете разведения костров. Проверено состояние пожарных водоемов, противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг СНТ, детских лагерей, баз отдыха и объектов, граничащих с лесом.

Особое внимание уделили местам массового отдыха и лесным территориям. Здесь организовано регулярное патрулирование — в рейдах ежедневно задействованы сотрудники всех профильных служб.

При необходимости в ликвидации возгораний будут задействованы 13 единиц техники, в том числе трактор МТЗ, экскаватор, пожарная и водоподвозящая автоцистерны, четыре экскаватора-погрузчика и другие спецмашины.

В пожароопасный период будет усилен за соблюдением правил пожарной безопасности и патрулирование лесопарковых территорий. Нарушителям грозит ответственность, установленная законодательством.