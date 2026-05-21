Подготовку к пожароопасному сезону завершили в Дмитровском округе

Работа по предупреждению и тушению лесных пожаров усилена в муниципалитете в связи с началом теплого сезона. В Дмитровском округе проведен ряд подготовительных мероприятий.

64 маршрута для наземного патрулирования утверждены на землях лесного фонда Дмитровского лесничества. Ежедневно на дежурство выходят до 30 человек. Организована четырехуровневая система мониторинга, в которую, кроме наземного, входят авиапатрулирование, видеонаблюдение и космический мониторинг. Пять видеокамер по округу позволяют оперативно фиксировать задымления и возгорания. Два маршрута протяженностью 828 километров обслуживают три легкомоторных самолета типа Cessna. Используется система «ИСДМ‑Рослесхоз» для выявления термоточек и раннего обнаружения очагов лесных пожаров.

Общие силы в округе составляют 99 человек и 33 единицы техники. В Дмитровском лесхозе закуплены новая пожарная автоцистерна и два трактора. Проводится опашка населенных пунктов, сельхозземель и лесов, устанавливаются аншлаги на противопожарную тематику. Проводится разъяснительная работа с населением и занятия по правилам пожарной безопасности в школах.

В пожароопасный период действует запрет на посещение лесов, использование мангалов и приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. Также запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и листвы на придомовых территориях и в СНТ; выжигание сухой растительности на землях любых категорий; проведение пожароопасных работ вне специально отведенных мест.

За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы.