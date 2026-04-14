Подготовку к пожароопасному сезону провели в Солнечногорске

С 20 апреля в Подмосковье начнет действовать особый противопожарный режим. В Солнечногорске к этому периоду провели комплекс необходимых мероприятий, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

По его словам, сформирован межведомственный оперативный штаб для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, утвержден план действий и определены территории с повышенным риском вблизи населенных пунктов и СНТ. Проведена полная проверка готовности служб, рассчитаны силы и техника для тушения пожаров, а также обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения.

«Мы внимательно следим за обстановкой, анализируем риски и держим ситуацию под контролем. В 2025 году на территории округа произошло 3 природных возгорания и благодаря слаженной работе служб все пожары были потушены оперативно, пострадавших нет. В этом году мы делаем все возможное, чтобы защитить обеспечить полную безопасность», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Особое внимание уделено населенным пунктам, находящимся в зоне возможного распространения лесных пожаров. В их числе деревни Гигирево, Редино, Шахматово, Маслово, Заовражье, Новый Стан, Сергеевка и Толстяково. Вокруг этих территорий создают минерализованную полосу общей протяженностью 40 километров, завершить работы планируется к началу лета. В районе деревень Дулепово и Полежайки установлены камеры кругового обзора, передающие данные в диспетчерскую «Мособллеса».

В период действия особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности: запрещено разводить костры в лесах и защитных насаждениях, а также ограничивается посещение лесных массивов и въезд транспорта. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Жителям также напоминают о недопустимости пала сухой травы и рекомендуют своевременно убирать участки от сухостоя. При обнаружении задымления необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.