Подготовку к пожароопасному сезону провели в Можайском округе

В Можайском округе завершили подготовку к летнему пожароопасному периоду. С 20 апреля введен особый противопожарный режим, усилены меры по мониторингу и профилактике возгораний.

Ключевым элементом системы наблюдения стало применение технологий искусственного интеллекта. Бородинский филиал «Мособллеса» установил семь камер видеонаблюдения, которые охватывают 95 процентов территории лесного фонда. Сотрудники «Мособллеса» и единой дежурно-диспетчерской службы ведут круглосуточный мониторинг. Нейросеть способна проанализировать изображение за секунды и отличить туман или дым от мангала от реального лесного пожара.

Все силы и средства полностью укомплектованы и готовы к реагированию: 350 человек и более 70 единиц техники, включая две автоцистерны, 13 патрульных машин, семь беспилотных комплексов, бульдозер и пять тракторов, а также 130 единиц оборудования. В этом году закупили современный трактор.

В мае провели весеннюю опашку населенных пунктов. Общая протяженность минерализованных полос, способных остановить огонь на подступах к домам, составила 10,8 километра. Для оперативного реагирования сформировали 10 межведомственных патрульных групп. Они курсируют по 17 утвержденным маршрутам общей протяженностью 205 километров.

На информационных щитах многоквартирных домов, в СМИ и социальных сетях разместили памятки. Уже распространили 2500 экземпляров листовок. В ближайшее время в Уваровке, Синичино, Мокром, Поречье, Клементьево, Борисово и Цветковском появятся семь крупных баннеров на противопожарную тематику. Провели выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с тактическими учениями.

На время действия особого противопожарного режима жителям и гостям округа запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, посещать леса при наступлении высокой пожарной опасности. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по телефону 112.