Подготовку к посевной проверили на молочном предприятии в Воскресенске

Представители проекта «Российское село» партии «Единая Россия» посетили сельскохозяйственное предприятие «Воскресенское», которое входит в число ведущих производителей молока в Московской области. Они проконтролировали, как хозяйство готовится к весенним полевым работам.

На ферме установлено современное оборудование, персонал приступил к подготовке техники. Сейчас предприятие полностью готово обеспечить себя кормами самостоятельно. В настоящее время стадо насчитывает 814 дойных коров. Продуктивность составила почти 12 тонн молока на одну корову в год.

«Персонал готовится к весенне-полевым работам, все процессы идут в плановом режиме, техника на ходу. Предприятие готово самостоятельно обеспечить себя кормами. Отмечу, что Воскресенск является одним из лидеров по продуктивности на корову, заняв в 2025 году второе место среди производителей молока в Московской области. А на этом предприятии — самая продуктивная корова России по кличке Шабера», — рассказал координатор проекта «Российское село», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Николай Козлов.

В АО «Воскресенское» продолжают наращивать показатели. Общий надой молока достиг 9667 тонн, что на 242 тонны превышает результаты 2024 года. Продуктивность выросла на 543 килограмма по сравнению с прошлым годом и на 1546 килограммов — с 2021-м.