Подготовку к отопительному сезону завершили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе успешно завершена подготовка к предстоящему зимнему сезону. Все социальные объекты и 1172 многоквартирных дома получили паспорта готовности.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что в преддверии отопительного сезона на всех котельных Ленинского округа были проведены профилактические мероприятия, включая промывку котлов и теплоносителей. На теплосетях общей протяженностью свыше 148 километров проведены гидравлические испытания.

Кроме того, в муниципалитете подготовлены запасы топлива и резервных ресурсов на случай аварий. Отработано взаимодействие с профильными службами для оперативного реагирования на внештатные ситуации, а в теплоснабжающих организациях проведено около 100 противоаварийных тренировок.

Напомним, что в рамках модернизации системы отопления, начавшейся в округе, в 2024 году будет завершена реконструкция четырех участков магистрального трубопровода в городе Видное общей протяженностью две тысячи метров в двухтрубном исчислении.

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