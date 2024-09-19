Подготовку к отопительному сезону завершили в Ленинском округе
В Ленинском городском округе успешно завершена подготовка к предстоящему зимнему сезону. Все социальные объекты и 1172 многоквартирных дома получили паспорта готовности.
Глава округа Станислав Каторов отметил, что в преддверии отопительного сезона на всех котельных Ленинского округа были проведены профилактические мероприятия, включая промывку котлов и теплоносителей. На теплосетях общей протяженностью свыше 148 километров проведены гидравлические испытания.
Кроме того, в муниципалитете подготовлены запасы топлива и резервных ресурсов на случай аварий. Отработано взаимодействие с профильными службами для оперативного реагирования на внештатные ситуации, а в теплоснабжающих организациях проведено около 100 противоаварийных тренировок.
Напомним, что в рамках модернизации системы отопления, начавшейся в округе, в 2024 году будет завершена реконструкция четырех участков магистрального трубопровода в городе Видное общей протяженностью две тысячи метров в двухтрубном исчислении.
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