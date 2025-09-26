Подготовку к отопительному сезону завершили в Истре

За лето специалисты обновили 350 метров участков трубопроводов холодного водоснабжения, 230 метров — трубопровода горячего водоснабжения, 142 метра — центрального отопления, отремонтировали и по необходимости заменили 545 метров труб водоотведения. Все эти работы позволяют обеспечить жителей надежным и постоянным теплоснабжением и водоснабжением зимой.

Специалисты управляющей компании «Истринская теплосеть» отвечают за исправность внутридомовых инженерных систем. За этот же период они заменили более 100 метров участков труб холодного и горячего теплоснабжения, а также центрального отопления, отремонтировали и обновили 34 метра труб водоотведения. Кроме того, специалистами управляющей компании была восстановлена теплоизоляция 161 метра трубопровода. Теперь они планируют провести работы на улицах Ленина, Адасько, Юбилейной в Истре.