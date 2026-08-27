Подготовку к отопительному сезону завершат в Ленинском округе 1 сентября

Работы начались еще весной, сразу после окончания отопительного сезона. В округе к зиме готовят 50 котельных, 52 центральных тепловых пункта, более 200 километров тепловых сетей, социальные объекты и более 1000 многоквартирных домов.

Специалисты осмотрели дома, выявили недостатки и для каждого многоэтажного дома разработали свой перечень ремонтных работ. Обязательный пункт подготовки — промывка и опрессовка системы отопления: трубы испытывают высоким давлением, чтобы убедиться в герметичности.

Сотрудники коммунальных служб также проверяют фасады, теплоизоляцию труб, исправность запорной арматуры, наводят порядок в подвалах и на чердаках, чтобы минимизировать тепловые потери.

Заместитель главы округа Татьяна Калямина отметила, что порядка 90% всех работ уже выполнено, гидравлические испытания на сетях проведены на 100%.

Результаты работ отражаются в паспорте готовности объекта к зиме, который подписывает специальная комиссия. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уже осмотрели более 37 тысяч домов в Подмосковье.