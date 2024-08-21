Управляющие компании в Раменском проверят теплосети жилых домов к осени

Подготовка жилых домов к отопительному сезону продолжается в Раменском. Управляющие компании и подрядчики проводят ремонты и другие необходимые работы.

Сегодня на территории Раменского городского округа более 1,5 тысячи жилых домов. Их обслуживают 44 управляющих организации. Сейчас они проводят проверки и подписывают паспорта готовности домов к отопительному сезону. Эти работы завершат к 15 сентября.

«По состоянию на 19 августа подписано и подгружено управляющими организациями в систему АИС ГЖИ МО — 873 паспорта, что составляет 55%. На подписи у ресурсно-снабжающих организаций 183 паспорта, которые будут подписаны и подгружены до конца текущей недели», — рассказал заместитель главы администрации Раменского городского округа Владимир Векленко.

Также Фонд капитального ремонта Московской области в этом году обновит 178 жилых домов в Раменском округе. Капремонты уже завершили по 73 адресам. Все работы планируется завершить к концу года. Кроме того, в 93 жилых домах отремонтируют подъезды. Работы на объектах завершат до 1 октября.

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