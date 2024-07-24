Подготовку к отопительному сезону в Мытищах завершат к 15 сентября

Продолжается подготовка систем ЖКХ в Мытищах к отопительному сезону. Жилые дома и объекты социальной сферы к осенне-зимнему периоду готовы на 60%.

Провели плановый ремонт на 56 котельных. Они обеспечивают теплом 1170 многоквартирных домов, в которых проживают 265 тысяч человек. Сегодня объекты теплоснабжения в округе готовы к зиме более чем на 85%. Также завершают обновление теплосети между домами 66 и 68 по Новомытищинскому проспекту.

Объектам жилого фонда уделяют отдельное внимание: в прошлый осенне-зимний период поступало много обращений от жителей по проблемам с отоплением. Подготовку к отопительному сезону планируют закончить к 15 сентября.

Продолжается реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Мытищах, готовность их к зиме оценивают в 65%. Так, 13 июня начал работу новый водозаборный узел в микрорайоне Пироговский. Его после модернизации подключили к закольцованной системе водопроводов, протяженность которой составляет 11 километров. Теперь бесперебойной подачей воды обеспечены социальные, спортивные и образовательные объекты, а также более 25 тысяч жителей микрорайона Пироговский.

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