Подготовку к отопительному сезону в Ленинском округе завершат 16 сентября

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел оперативное совещание с профильными заместителями о подготовке к отопительному сезону. По информации пресс-службы главы округа, из 41 котельной успешно прошли проверку 38, а гидравлические испытания проведены на 140 из 148 километров тепловых сетей.

Глава сообщил, что все котельные прошли необходимые профилактические проверки. Завершение всех работ запланировано к 16 сентября. В дополнение к этому, в Ленинском округе готовят объекты социальной сферы, включая школы, учреждения культуры, спортивные и медицинские здания.

«Мы планируем завершить подготовительные работы раньше срока. В данный момент активно проводим тепловые и гидравлические испытания, ремонт и обновление котельных и теплотрасс, а также систем электроснабжения. Производим промывку котлов и теплоносителей, подготавливаем запасы топлива и резервных ресурсов на случай аварий», — отметил Станислав Каторов.

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