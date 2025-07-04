Подготовку к отопительному сезону в Коломне выполнили более чем на 30%

В городском округе Коломна продолжается масштабная подготовка к зимнему периоду. Специалистам предстоит проверить более 326 километров тепловых сетей, свыше 720 километров водопроводных и около 460 километров канализационных трубопроводов, а также осмотреть 118 котельных и почти 1850 многоквартирных домов.

При необходимости на объектах будут проведены ремонты и профилактические работы. По состоянию на 1 июля готовность к отопительному сезону превысила 32%, что выше запланированных показателей.

На предприятии «Тепло Коломны» уже выполнен значительный объем работ: проведена промывка и опрессовка теплообменников и внутренних инженерных систем, завершена проверка и замена запорной арматуры на котельных.