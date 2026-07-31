Подготовку к отопительному сезону начали в Серпухове

В Серпухове начали подготовку к отопительному сезону. Все работы ведутся по графику, чтобы зимой жители были обеспечены теплом без перебоев.

Строятся две блочно-модульные котельные мощностью 32 МВт на улице Красных Партизан и 24 МВт на улице Подольской. Они заменят устаревшие котельные бывшего завода «Металлист», сделают теплоснабжение более надежным и эффективным.

На Красных Партизан уже доставлены котлы и материалы для сборки модулей. В ближайшее время поступят горелки, насосное оборудование и автоматика. Готовность котельной на Подольской составляет около 60%.

Одновременно специалисты прокладывают новые тепловые сети. На Подольской идет подготовка трассы к укладке труб. На Красных Партизан изменили проект, чтобы вывести сети за пределы территории школы № 1. Все коммуникации будут проложены под землей — это безопаснее, в том числе для детей. Участок в районе улицы Советской планируют завершить до 15 августа.

Улучшенное теплоснабжение получат 80 многоквартирных домов, две школы и два детских сада — более 12 тысяч жителей.