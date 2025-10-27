Подготовку к открытию катков начали в парках Одинцова

Специалисты подготавливают основание катков в парках Малевича и Раздолье Одинцовского городского округа. Все работы на объектах планируют завершить к 1 декабря.

В парках уже проходят по графику монтаж и заливка льда, а официальное открытие катков традиционно состоится 1 декабря. Гостей ожидают комфортные условия для катания: обустроенные зоны отдыха, теплые раздевалки и пункты проката коньков.

Также позднее специалисты займутся обустройством в Одинцовском округе площадок с натуральным льдом. В их числе каток в центре города — на пруду «Баранка». Здесь работает прокат коньков, оборудованы теплые раздевалки и зоны отдыха для посетителей.

Зимний сезон приближается, а значит, у жителей и гостей округа вновь появится возможность активно провести время на свежем воздухе и зарядиться отличным настроением.